Белый дом: Зеленский поделился с Байденом откровенной оценкой ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский поделился "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте в Украине во время встречи с лидером США Джо Байденом. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга, сообщает Укринформ.
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"Зеленский поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего в Украине, а также давления, которое они продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", — заявил он.
Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут усложнить оборону Украины на поле боя".
В то же время он подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для Украины уже позволили Вооруженным Силам Украины получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова.
Однако нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян обратно, подытожил Кирби.
- 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, включавшем ракеты для ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Bradley.
- 24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.
- 8 июня Байден на встрече с Зеленским во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн.