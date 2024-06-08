Белый дом: Зеленский поделился с Байденом откровенной оценкой ситуации на фронте

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности разговора президентов

Владимир Зеленский и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский поделился "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте в Украине во время встречи с лидером США Джо Байденом. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга, сообщает Укринформ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Зеленский поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего в Украине, а также давления, которое они продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", — заявил он.

Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут усложнить оборону Украины на поле боя".

В то же время он подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для Украины уже позволили Вооруженным Силам Украины получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова.

Однако нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян обратно, подытожил Кирби.