Білий дім: Зеленський поділився з Байденом дуже відвертою оцінкою ситуації на фронті

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Кірбі зазначив, що не розкриватиме подробиць розмови президентів

Володимир Зеленський і Джо Байден. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Зеленський поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається в Україні, а також тиску, якого вони продовжують зазнавати, особливо на сході, на Донбасі", — заявив він.

Кірбі зазначив, що не розкриватиме подробиць розмови президентів і не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Водночас він наголосив, що надані США пакети допомоги для України вже дали змогу Збройним Силам України отримати певні переваги та змогли перешкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова.

Однак потрібно ще докласти чималих зусиль, щоб відкинути росіян назад, підсумував Кірбі.