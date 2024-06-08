Білий дім: Зеленський поділився з Байденом дуже відвертою оцінкою ситуації на фронті
Президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
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"Зеленський поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається в Україні, а також тиску, якого вони продовжують зазнавати, особливо на сході, на Донбасі", — заявив він.
Кірбі зазначив, що не розкриватиме подробиць розмови президентів і не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".
Водночас він наголосив, що надані США пакети допомоги для України вже дали змогу Збройним Силам України отримати певні переваги та змогли перешкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова.
Однак потрібно ще докласти чималих зусиль, щоб відкинути росіян назад, підсумував Кірбі.
- 10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, що включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.
- 24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли зокрема боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.
- 8 червня Байден на зустрічі із Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн.