Байден і Макрон зустрінуться в Парижі. Вони говоритимуть про Україну та Ізраїль

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО

Емманюель Макрон та Джо Байден (Фото: EPA)

Французький лідер Емманюель Макрон прийме президента США Джо Байдена з державним візитом – вони вестимуть переговори про торгівлю, а також говоритимуть про Україну та Ізраїль. Про це повідомило агентство Reuters.

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Агентство зазначило, що цей візит відзначатиметься "помпезністю", зокрема, президенти візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля Тріумфальної арки й у параді на Єлисейських полях, після чого проведуть зустріч з політичних питань.

"Франція — це наш найстаріший і один з наших найглибших союзників. І це буде важливий момент, щоб підтвердити цей союз, а також подивитися в майбутнє і на те, що ми повинні зробити разом", — заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що переговори між політиками торкнуться російсько-української війни, конфлікту в секторі Гази, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також інших питань, зокрема, зміни клімату, штучного інтелекту і мереж постачань.

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО: обидва пообіцяють, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву, зазначає видання.