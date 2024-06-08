Байден: Путін не зупиниться на одній Україні, під загрозою вся Європа
Джо Байден пообіцяв у суботу, що США продовжать допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії та попередив, що Володимир Путін не задовольниться однією Україною.
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"Путін не зупиниться на одній Україні", – сказав американський президент на брифінгу після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Вся Європа опиниться під загрозою, ми не дозволимо цьому статися", – сказав Байден.
"Сполучені Штати стоять плечем до плеча з Україною. Ще раз хочу сказати: ми не нікуди не підемо", – додав він.
Макрон після цього звернувся до Байдена: "Я вдячний вам, пане президенте, за те, що ви як президент наймогутнішої держави світу робите свою роботу з лояльністю партнера, який любить і поважає європейців".
У п'ятницю, 7 червня, і Байден, і Макрон зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, заявивши про підтримку України.
- 8 червня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом.
- І Байден, і Зеленський приїжджали до Франції на річницю висадки в Нормандії.