Байден: Путін не зупиниться на одній Україні, під загрозою вся Європа

Президент США заявив, що у разі перемоги Росії в Україні під загрозою опиниться вся територія Європи. Він пообіцяв не допустити цього

Фото: Michel Euler / EPA

Джо Байден пообіцяв у суботу, що США продовжать допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії та попередив, що Володимир Путін не задовольниться однією Україною.

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"Путін не зупиниться на одній Україні", – сказав американський президент на брифінгу після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Вся Європа опиниться під загрозою, ми не дозволимо цьому статися", – сказав Байден.

"Сполучені Штати стоять плечем до плеча з Україною. Ще раз хочу сказати: ми не нікуди не підемо", – додав він.

Макрон після цього звернувся до Байдена: "Я вдячний вам, пане президенте, за те, що ви як президент наймогутнішої держави світу робите свою роботу з лояльністю партнера, який любить і поважає європейців".

У п'ятницю, 7 червня, і Байден, і Макрон зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, заявивши про підтримку України.