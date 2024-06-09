Макрон і Байден сподіваються, що всі країни G7 погодять Україні фонд на $50 млрд

Джо Байден та Емманюель Макрон (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA)

Президенти Франції та США Емманюель Макрон та Джо Байден сподіваються, що всі країни Великої сімки погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів Росії. Про це французький лідер повідомив у Парижі на спільній пресконференції з президентом США.

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За словами Макрона, вони обидва сподіваються, що всі члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.

Також президент Франції назвав "критичним етапом" майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи", – зазначив французький лідер президентові США.

Ці $50 млрд будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (близько $280 млрд), країни G7 зійшлися стосовно цього, заявляла агенція Bloomberg наприкінці травня. Остаточне рішення буде ухвалено під час зустрічі 13-15 червня.

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