В Париже нашли граффити с "гробами французских солдат в Украине". Их рисовали молдоване

Правоохранительные органы Франции задержали трех граждан Молдовы за вандализм, который может быть российской кампанией устрашения

Источник: скриншот видео BFMTV

В Париже задержаны три человека по подозрению в создании граффити с гробами и надписями "Французские солдаты в Украине". Они оказались гражданами Молдавии, пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

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Граффити обнаружили в пятницу в седьмом округе Парижа, где расположена Эйфелева башня. Пока неизвестно, сколько было сделано таких рисунков.

Также неясно, связаны ли задержанные с лицами, которые за несколько дней до этого принесли гробы с французскими флагами в Эйфелеву башню.

По данным издания BFMTV, у подозреваемых нашли краску, перчатки и трафареты.

Проверяется российский след.