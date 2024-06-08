В Париже нашли граффити с "гробами французских солдат в Украине". Их рисовали молдоване
В Париже задержаны три человека по подозрению в создании граффити с гробами и надписями "Французские солдаты в Украине". Они оказались гражданами Молдавии, пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Граффити обнаружили в пятницу в седьмом округе Парижа, где расположена Эйфелева башня. Пока неизвестно, сколько было сделано таких рисунков.
Также неясно, связаны ли задержанные с лицами, которые за несколько дней до этого принесли гробы с французскими флагами в Эйфелеву башню.
По данным издания BFMTV, у подозреваемых нашли краску, перчатки и трафареты.
Проверяется российский след.
- 27 мая главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
- По неофициальным данным, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.