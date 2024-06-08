У Парижі з'явились графіті з "трунами французьких солдатів в Україні". Їх малювали молдовани

Правоохоронні органи Франції затримали трьох громадян Молдови за вандалізм, який може бути російською кампанією залякування

Джерело: скриншот відео BFMTV

У Парижі затримали трьох осіб за підозрою в створенні графіті з трунами й написами "Французькі солдати в Україні". Вони виявилися громадянами Молдови, пише Le Figaro із посиланням на прокуратуру.

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Графіті знайшли у п'ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа. Поки що невідомо, скільки було зроблено таких малюнків.

Також неясно, чи пов'язані затримані з особами, які за кілька днів до цього принесли труни з французькими прапорами до Ейфелевої вежі.

За даними видання BFMTV, у підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.

Перевіряється російський слід.