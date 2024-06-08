У Парижі з'явились графіті з "трунами французьких солдатів в Україні". Їх малювали молдовани
У Парижі затримали трьох осіб за підозрою в створенні графіті з трунами й написами "Французькі солдати в Україні". Вони виявилися громадянами Молдови, пише Le Figaro із посиланням на прокуратуру.
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Графіті знайшли у п'ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа. Поки що невідомо, скільки було зроблено таких малюнків.
Також неясно, чи пов'язані затримані з особами, які за кілька днів до цього принесли труни з французькими прапорами до Ейфелевої вежі.
За даними видання BFMTV, у підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.
Перевіряється російський слід.
- 27 травня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".
- За неофіційними даними, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.