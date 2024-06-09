Графіті з трунами в Парижі. У Молдові відреагували на затримання її громадян у Франції
8 червня у Франції затримали трьох громадян Молдови – їх підозрюють у створені графіті з трунами й написами "Французькі солдати в Україні". Молдова засуджує інцидент з графіті та називає його частиною "гібридної тактики шкоди" міжнародному іміджу країни. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой у X (екс-Twitter).
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"Ми шкодуємо та рішуче засуджуємо інцидент за участю трьох громадян Молдови в Парижі, який є частиною гібридної тактики шкоди нашому міжнародному іміджу. Влада Кишинева готова співпрацювати з Францією для з'ясування обставин і притягнення винних до відповідальності", – написав він.
8 червня прокуратура Франції повідомила про затримання у Парижі трьох осіб за підозрою в створенні графіті з домовинами про французьких солдатів.
Місцеве медіа BFMTV повідомляло, що у підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.
А раніше, 2 червня, невідомі принесли труни з французькими прапорами до Ейфелевої вежі.
- 4 червня речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов заявив, що французькі інструктори, котрих можуть відправити в Україну, стануть "законними цілями" для солдатів РФ.
- 5 червня у МЗС Франції пообіцяли відповісти на цю заяву.
- 7 червня президент Франції Макрон повідомив, що країна працюватиме над розширенням коаліції країн, які відправлять своїх військових інструкторів в Україну для навчань.
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