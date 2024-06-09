Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, але є протидія від інших країн – Welt

Видання заявляє, що німецька панівна коаліція вже давала зрозуміти, що солдати з ФРН не братимуть участі у навчальній місії

Еманнюель Макрон (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Минулого тижня начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар звернувся до США та 10 європейських країн з запрошенням взяти участь у навчальній місії, аби тренувати українських військових безпосередньо в Україні. Водночас у Європі є протидія таким ініціативам, заявляє німецьке видання Welt з посиланням на власні джерела.

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За даними виданням, Бурар надіслав лист до США та близько 10 європейських країн, включно з Великою Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією, у документі він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції.

Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt – за даними джерел видання у Брюсселі, панівна німецька коаліція впродовж останніх тижнів кілька разів давала зрозуміти на внутрішніх переговорах, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.

Водночас так само відмовилися й американці, але Вашингтон всеодно отримав запрошення, зауважує видання.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

Проте, пояснює Welt, це цілком можливо: місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.

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Проте євродипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може "становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зауважує ЗМІ.

Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", передає Welt.

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.

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