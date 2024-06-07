Макрон предлагал Байдену направить военных инструкторов в Украину, тот отказал – Politico

Эмманюэль Макрон и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в недавнем телефонном разговоре предложил американскому коллеге Джо Байдену направить в Украину западных военных инструкторов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием разговора между лидерами.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По их словам, американский президент отверг предложение Макрона. Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки военных из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

В материале говорится, что именно Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину для обучения военнослужащих задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.

27 мая главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Позже Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

29 мая Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление Сырского.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а позже их количество вырастет до нескольких сотен.

5 июня советник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

Читайте также: Премьер Франции об отправке инструкторов в Украину: Это вопрос, который не является табу