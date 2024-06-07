Макрон пропонував Байдену направити військових інструкторів до України, той відмовив – Politico

Емманюель Макрон і Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон у недавній телефонній розмові запропонував американському колезі Джо Байдену направити до України західних військових інструкторів. Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, які ознайомлені зі змістом розмови між лідерами.

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За їхніми словами, американський президент відкинув пропозицію Макрона. Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військових з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

У матеріалі йдеться, що саме Макрон лобіював відправлення коаліційних військ до України для навчання військовослужбовців задовго до того, як було досягнуто будь-якого консенсусу щодо такого кроку.

27 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, стосовно якого ведеться робота з українцями.

29 травня Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву Сирського.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

5 червня радник президента США з нацбезпеки Салліван заявив, що Сполучені Штати не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

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