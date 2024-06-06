Прем'єр Франції про відправлення інструкторів до України: Це питання, яке не є табу

Водночас Ґабріель Атталь запевнив, що у Франції немає планів щодо відправлення військ до України

Ґабріель Атталь (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Франції Ґабріель Атталь, коментуючи можливість відправлення військових інструкторів до України, заявив, що це питання, яке "не є табу". Його слова наводить видання Sud Ouest.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Також очільник французького уряду порушив питання підтримки Києва з боку Парижа.

"Ми робимо це тому, що вони борються за цінності, які ми захищаємо. Свободу, демократію, цінності, за які люди, які не були французами, молоді люди, прийшли битися за нас тут у 1944 році", – наголосив він, маючи на увазі висадку союзників в Нормандії в роки Другої світової війни.

Водночас Атталь запевнив, що у Парижа немає планів щодо відправлення до України військ.

"Є простий спосіб припинити цю війну, і це якщо Росія виведе війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що саме росіяни несуть відповідальність за ескалацію", – зазначив французький прем’єр.

27 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, стосовно якого ведеться робота з українцями.

29 травня Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву Сирського.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

Читайте також: Дипломат із РФ назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". Франція відповість