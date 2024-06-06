Премьер Франции об отправке инструкторов в Украину: Это вопрос, который не является табу

В то же время Габриэль Атталь заверил, что у Франции нет планов по отправке войск в Украину

Габриэль Атталь (Фото: EPA)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, комментируя возможность отправки военных инструкторов в Украину, заявил, что это вопрос, который "не является табу". Его слова приводит издание Sud Ouest.

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Также глава французского правительства поднял вопрос поддержки Киева со стороны Парижа.

"Мы делаем это потому, что они борются за ценности, которые мы защищаем. Свободу, демократию, ценности, за которые люди, которые не были французами, молодые люди, пришли сражаться за нас здесь в 1944 году", — подчеркнул он, подразумевая высадку союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

В то же время Атталь заверил, что у Парижа нет планов по отправке в Украину войск.

"Есть простой способ прекратить эту войну, и это если Россия выведет войска, которые она направила в Украину в феврале 2022 года, потому что именно россияне несут ответственность за эскалацию", — отметил французский премьер.

27 мая главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Позже Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

29 мая Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление Сырского.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а позже их число вырастет до нескольких сотен.

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