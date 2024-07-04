На службе 35 лет. Вооруженные силы Канады впервые в истории возглавит женщина

В свое время Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине

Дженни Кариньян (Фото: AFP)

Новой главой канадских Вооруженных сил впервые в истории страны станет женщина Дженни Кариньян – она заменит на этой должности генерала Уэйна Эйра. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса премьера Канады Джастина Трюдо.

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"Ее военная карьера на службе Канаде и канадцам длится более 35 лет и включает командование двумя инженерно-саперными полками и 2-й Канадской дивизией, где она руководила более 10 000 солдат и возглавляла кризисные операции при ликвидации последствий наводнения в Квебеке", – говорится в сообщении.

В свое время Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине. Она получила ряд наград за верную службу канадскому народу, в частности, медаль "За безупречную службу" и Крест "За безупречную службу".

13 июня 2024 Канада передала Украине около 2000 списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7, к чему еще в феврале призвал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а также 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия.

В тот же день Канада отправила Украине четыре новых бронированных автомобиля собственного производства. Всего запланированы поставки 50 таких транспортных средств.

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