Канада выделила $285 млн на подготовку украинских летчиков на F-16

Истребитель F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Канада выделила 389 млн канадских долларов, что эквивалентно $285 млн, на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание западных истребителей F-16. Об этом сообщил Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Эти средства будут направлены на поддержку подготовки пилотов Вооруженных Сил Украины, а также обеспечение критически важного оборудования для безопасной эксплуатации Киевом истребителей F-16, говорится в сообщении.

Также офис канадского премьера раскрыл детали пакета военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов, что эквивалентно $367 млн, о котором президент Владимир Зеленский сообщил накануне.

"Это включает около $326 млн для Министерства обороны Канады на поддержку расходов на военную технику, помощь и обучение ВСУ, а также более $42 млн для Целевого фонда Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, чтобы помочь восстановить украинский сектор безопасности и обороны и способствовать переходу Украины на полную оперативную совместимость с Альянсом", – сообщили в администрации Трюдо.

Там отметили, что эти средства дополняют имеющуюся военную помощь Канады Украине на общую сумму $807 млн (1,1 млрд канадских долларов) в этом году.

10 мая Канада сообщила о выделении $56 млн на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО.

13 июня Минобороны Канады объявило, что отправляет Украине четыре новых бронированных автомобиля. Всего запланированы поставки 50 таких транспортных средств.

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