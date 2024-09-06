В Канаду прибыла группа украинских летчиков для обучения на истребителях F-16

Истребители F-16 (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Группа украинских летчиков прибыла в Канаду, там будет проходить обучение для полетов на многоцелевых истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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По его словам, летчики Вооруженных Сил Украины приехали в Канаду на этой неделе. Канада взяла на себя руководство элементом FLIT в рамках коалиции по поддержке потенциала Воздушных сил ВСУ.

В течение пяти лет Канада инвестирует 389 млн канадских долларов (более $280 млн) в подготовку украинских пилотов. Кроме того, Оттава будет предоставлять критически важное оборудование и другую поддержку украинским авиабазам и флоту.

24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США.

1 июля Politico писало, что демократы призвали Пентагон расширить обучение украинских пилотов истребителей F-16.

12 июля стало известно, что Канада выделила $285 млн на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание западных истребителей F-16.

В тот же день Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

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