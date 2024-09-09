Над Києвом збили всі дрони, росіяни обстріляли Харків авіабомбами
В ніч проти 9 вересня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київ, всі ворожі безпілотники вдалося збити. Також Росія завдала авіаударів по Харкову – обійшлося без жертв.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Київська міська військова адміністрація нагадала, що це була вже пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня.
"Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed", запущені з території Курської області. На Київ боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями", – йдеться у повідомленні.
На підступах до столиці було збито всі російські дрони. Руйнувань та поранених немає.
О 03:01 окупанти вдарили КАБом по Київському районі Харкова, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Відбулося загоряння гаража та чагарників. Без постраждалих.
- У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
- В ніч проти 7 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, втім обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Читайте також: У Києві стався вибух на території АТП: загинули двоє людей – фото