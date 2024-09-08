У Києві стався вибух на території АТП: загинули троє людей – фото

Наслідки вибуху (Фото: ДСНС)

У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва на території автотранспортного підприємства стався вибух невідомого походження. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, унаслідок вибуху частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі на об’єкті немає.

Кличко зазначив, що під завалами можуть знаходитися люди. Екстрені служби працюють на місці.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що дані про вибух на вулиці Васильківській надійшли о 10:12. На місці працюють 31 рятувальник і вісім одиниць техніки.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:13. КМВА повідомила, що рятувальники деблокували ще одне тіло. Станом на 11:10 відомо про трьох загиблих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

У ніч проти 7 вересня РФ намагалась атакувати Київ ударними безпілотниками, всі було збито. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, але обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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