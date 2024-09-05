У Києві дев’ятигодинна повітряна тривога паралізувала громадський транспорт – фото, відео

Метро (Ілюстративне фото: Facabook-акаунт Київського метрополітену)

Повітряна тривога в Києві тривала понад дев’ять годин, через це вранці у четвер, 5 вересня, в місті відбувся колапс із громадським транспортом. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Користувачі соціальних мереж пишуть, що платформи столичного метро переповнені, а на зупинках автобусів утворились черги, адже наземний транспорт під час повітряної тривоги не курсував. Відповідні фото та відео розповсюджуються в місцевих пабліках.

Київ 24 повідомив, що під час тривоги був обмежений рух потягів "червоною" гілкою. Вони курсували лише від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Рух потягів був призупинений на наземних ділянках, а також через мости.

Згодом Telegram-канал Київського метрополітену повідомив, що після відбою повітряної тривоги метро відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів. На відновлення графіків руху необхідно година-півтори.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно становлять:

→ "червона" лінія – 9-10 хвилин;

→ "синя" лінія – 10 хвилин;

→ "зелена" лінія – 10 хвилин.

Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Повітряна тривога в столиці тривала від 23:29 4 вересня до 08:38 5 вересня. Місто атакували "шахеди".

КМВА повідомила, що усі безпілотники, які намагалися атакувати столицю, знищили.

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