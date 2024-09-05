В Киеве девятичасовая воздушная тревога парализовала общественный транспорт – фото, видео

Метро (Иллюстративное фото: Facabook-аккаунт Киевского метрополитена)

Воздушная тревога в Киеве длилась более девяти часов, поэтому утром в четверг, 5 сентября, в городе случился коллапс с общественным транспортом. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Пользователи социальных сетей пишут, что платформы столичного метро переполнены, а на остановках автобусов образовались очереди, ведь наземный транспорт во время воздушной тревоги не курсировал. Соответствующие фото и видео распространяются в местных пабликах.

Киев 24 сообщил, что во время тревоги было ограничено движение поездов по "красной" ветке. Они курсировали только от станции "Академгородок" до "Арсенальной". Движение поездов было приостановлено на наземных участках, а также через мосты.

Впоследствии Telegram-канал Киевского метрополитена сообщил, что после отбоя воздушной тревоги метро возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов. На восстановление графиков движения необходимо час-полтора.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

→ "красная" линия – 9-10 минут;

→ "синяя" линия – 10 минут;

→ "зеленая" линия – 10 минут.

Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Воздушная тревога в столице продолжалась с 23:29 4 сентября до 08:38 5 сентября. Город атаковали "шахеды".

КГВА сообщила, что все беспилотники, пытавшиеся атаковать столицу, были уничтожены.

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