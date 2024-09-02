Пожары в трех районах. Спасатели показали последствия российской атаки на Киев – фото

В Голосеевском районе обломки ракеты попали в корпус котельной одного из образовательных заведений

Фото: ГСЧС

В Киеве из-за утренней ракетной атаки со стороны РФ горят пожары в трех районах. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с мест падения обломков.

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В Святошинском районе из-за падения обломков ракеты загорелись четыре автомобиля, пожар удалось быстро ликвидировать. В другом месте горело двухэтажное складское здание, спасатели потушили огонь на площади 700 кв. м.

Также пожарные ликвидировали возгорание у входа в одну из станций метро, где горел пункт приема вторсырья, площадь пожара составляла 20 кв. м.

В Голосеевском районе обломки ракеты попали в корпус котельной одного из образовательных заведений, ликвидирован пожар на площади 6 кв. м.

В Шевченковском районе спасатели потушили пожар на площади в 400 кв. м, сейчас идет разбор конструкций.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 2 сентября 2024 года Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе — прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

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