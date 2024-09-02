В Белгороде обломки упали на детский сад, горят дома и авто – фото

Последствия работы российского ПВО в Белгороде (Фото: Вячеслав Гладков)

Утром 2 сентября в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что работала российская противовоздушная оборона – обломки упали в частности на здание детского сада.

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Россияне опубликовали видео из Белгорода, на одном из которых голос за кадром утверждает, что прилетело "прямо по крыше садика".

Впоследствии Гладков выступил с официальным заявлением: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО".

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков

Есть повреждения многоквартирного дома, пожар в частном доме. Также горят автомобили.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В ночь на 1 сентября 2024 года украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

Было попадание в московский нефтеперерабатывающий завод.

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