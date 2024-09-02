В Киеве работала ПВО по ракетам: из-за падения обломков есть пожары и раненый

В Киеве в результате падения обломков есть возгорание в трех районах

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В Киеве утром 2 сентября работает противовоздушная оборона по российским ракетам, зафиксировано падение обломков в нескольких районах, ранен. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В Святошинском районе Киева горят четыре автомобиля, предварительно известно, что обломки упали на складское помещение. В Голосеевском – частично разрушена котельная.

"Отчасти повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие", – написал Кличко.

Пожар возник и в Шевченковском районе, там есть пострадавший, которому оказывают помощь. На местах работают все необходимые службы.

Также в ночь на 2 сентября Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе — прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также пострадало садовое сообщество в Индустриальном районе Харькова.

1 сентября 2024 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали более 40 человек.

Разрушения испытали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности харьковский Дворец спорта.

Читайте также: Вечерний удар по Сумам: ранены 13 человек, среди них есть дети – фото