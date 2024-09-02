Вечерний удар по Сумам: ранены 13 человек, среди них есть дети - фото
В результате ракетного удара по Сумам, который Россия нанесла вечером 1 сентября, ранения получили 13 человек, среди них - четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области.
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"Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. Из-за обстрела ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей", - говорится в сообщении.
Полицейские добавили, что было повреждено учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек. В этом учебном заведении расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
- 1 сентября 2024 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали более 40 человек.
- Разрушения испытали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности харьковский Дворец спорта.
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