Вечерний удар по Сумам: ранены 13 человек, среди них есть дети - фото

Поврежден учебный заведение, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом

Последствия российского удара по Сумам (Фото: Нацполиция в Сумской области)

В результате ракетного удара по Сумам, который Россия нанесла вечером 1 сентября, ранения получили 13 человек, среди них - четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. Из-за обстрела ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей", - говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что было повреждено учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек. В этом учебном заведении расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Фото: Полиция Сумской области

1 сентября 2024 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали более 40 человек.

Разрушения испытали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности харьковский Дворец спорта.

Читайте также: Массированная атака на Харьков: предварительно, РФ била ракетами "Искандер-М": где были прилеты