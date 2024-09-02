Вечірній удар по Сумах: поранено 13 людей, серед них є діти – фото

Пошкоджено заклад освіти, де розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок

Наслідки російського удару по Сумах (Фото: Нацполіція у Сумській області)

Внаслідок ракетного удару по Сумах, якого Росія завдала ввечері 1 вересня, порання дістали 13 людей, серед них – четверо дітей. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Сумської області.

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"Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Через обстріл поранення отримали тринадцять людей, серед яких четверо дітей", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти додали, що було пошкоджено заклад освіти та щонайменше п'ять багатоповерхівок. У цьому закладі освіти розташовано центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Фото: Поліція Сумської області

1 вересня 2024 року росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 40 людей.

Руйнувань зазнали виключно об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема харківський Палац спорту.

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