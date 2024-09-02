У Києві працювала ППО по ракетах: через падіння уламків є пожежі та поранений

У Києві внаслідок падіння уламків є займання у трьох районах

Київ (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

У Києві вранці 2 вересня працює протиповітряна оборона по російських ракетах, зафіксовано падіння уламків у кількох районах, є поранений. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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У Святошинському районі Києва горять чотири автівки, попередньо відомо, що уламки впали на складське приміщення. У Голосіївському – частково зруйнована котельня.

"Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття", – написав Кличко.

Пожежа виникла і в Шевченківському районі, там є потерпілий, якому надають допомогу. На місцях працюють усі необхідні служби.

Також в ніч проти 2 вересня Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі — приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Крім того, постраждало садове товариство в Індустріальному районі Харкова.

1 вересня 2024 року росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 40 людей.

Руйнувань зазнали виключно об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема харківський Палац спорту.

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