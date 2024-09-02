У Бєлгороді уламки впали на дитячий садок, палають будинки та авто – фото

Влада Бєлгородської області визнала, що пошкодження цивільної інфраструктури виникли через роботу російської ППО

Наслідки роботи російської ППО у Бєлгороді (Фото: В'ячеслав Гладков)

Вранці 2 вересня у Бєлгороді пролунала серія вибухів. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що працювала російська протиповітряна оборона – уламки впали зокрема на будівлю дитячого садочка.

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Росіяни опублікували відео з Бєлгорода, на одному з яких голос за кадром стверджує, що прилетіло "прям по даху садочка".

Згодом Гладков виступив з офіційною заявою: "Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО".

Фото: В'ячеслав Гладков

Фото: В'ячеслав Гладков

Є пошкодження багатоквартирного будинку, пожежа у приватному. Також горять автівки.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

В ніч проти 1 вересня 2024 року українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

Було влучання у московський нафтопереробний завод.

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