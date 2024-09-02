Пожежі у трьох районах. Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ – фото

У Голосіївському районі уламки ракети влучили в корпус котельні одного з освітніх закладів

Фото: ДСНС

У Києві через ранкову ракетну атаку з боку РФ вирують пожежі у трьох районах. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місць падіння уламків.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У Святошинському районі через падіння уламків ракети загорілися чотири автомобілі, пожежу вдалося швидко ліквідувати. В іншому місці горіла двоповерхова складська будівля, рятувальники загасили вогонь на площі 700 кв. м.

Також пожежники ліквідували займання біля входу до однієї зі станцій метро, де горів пункт прийому вторсировини, площа пожежі становила 20 кв. м.

У Голосіївському районі уламки ракети влучили в корпус котельні одного з освітніх закладів, пожежу на площі 6 кв. м було ліквідовано.

У Шевченківському районі рятувальники погасили пожежу на площі 400 кв. м, наразі триває розбір конструкцій.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі — приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Читайте також: У Бєлгороді уламки впали на дитячий садок, палають будинки та авто – фото