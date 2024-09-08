В Киеве произошел взрыв на территории АТП: погибли два человека – фото

Последствия взрыва (Фото: ГСЧС)

8 сентября в Голосеевском районе Киева на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв неизвестного происхождения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в результате взрыва частично разрушено двухэтажное здание. Пожара на объекте нет.

Кличко отметил, что под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают на месте.

Киевская городская военная администрация сообщила, что спасатели обнаружили тела двух погибших.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что данные о взрыве на улице Васильковской поступили в 10:12. На месте работают 31 спасатель и восемь единиц техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Тогда, в частности, был поврежден исламский культурный центр в одной из столичных мечетей.

В ночь на 7 сентября РФ пыталась атаковать Киев ударными беспилотниками, все были сбиты. В результате падения обломков возникли пожары, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

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