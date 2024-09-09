Над Киевом сбили все дроны, россияне обстреляли Харьков авиабомбами

В обоих городах в результате очередной российской атаки пострадавшие не обнаружены

Киев (Фото: ЕРА/Олег Петрасюк)

В ночь на 9 сентября российские войска совершили очередную дроновую атаку на Киев, все вражеские беспилотники удалось сбить. Также Россия нанесла авиаудары по Харькову – обошлось без жертв.

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Киевская городская военная администрация напомнила, что это была уже пятая воздушная атака на Киев с начала сентября.

"Этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА, предварительно вроде "Shahed", запущенные с территории Курской области. В Киев боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами", – говорится в сообщении.

На подступах к столице были сбиты все русские дроны. Разрушений и раненых нет.

В 03:01 кафиры ударили УАБ по Киевскому району Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Произошло возгорание гаража и кустарников. Без пострадавших.

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

В ночь на 7 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, все было сбито. В результате падения обломков возникли пожары, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

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