Вночі Росія атакувала дронами, балістичними, крилатими й авіаційними ракетами

У результаті протиповітряного бою збито 44 ударних дрони, ще три БпЛА полетіли назад до РФ

Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

У ніч проти 12 вересня Росія влаштувала чергову атаку з повітря проти України. Сили протиповітряної оборони знищили 44 із 64 дронів окупантів, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу армії РФ.

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області й однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в бік Зміїного), а також 64 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ, Чауда).

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА, три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 09:00 чотири ударні дрони залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Більшість ворожих ракет не досягли цілей.

ППО працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій і Полтавській областях.

У ніч проти 12 вересня російська армія масовано атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. У місті виникла катастрофічна ситуація з енергетикою.

Також цієї ночі Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці ударні дрони. Сили ППО збили все на підступах до столиці.

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