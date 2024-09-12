Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із переносного зенітно-ракетного комплексу. ГУР опублікувало відео операції.

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Винищувач, що впав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

У ГУР повідомили, що окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 05:00. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ", – йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що вартість такого літака становить орієнтовно $50 млн.

Окрім ще одного літака, впродовж 11 вересня окупанти також втратили понад 1200 особового складу, 73 артсистеми й десятки одиниць іншої зброї та техніки.

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