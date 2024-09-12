Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны уничтожили в акватории Черного моря российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса. ГУР опубликовало видео операции.

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Упавший в море истребитель принадлежал составу 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

В ГУР сообщили, что оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 05:00. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что стоимость такого самолета составляет ориентировочно $50 млн.

Кроме еще одного самолета, в течение 11 сентября оккупанты также потеряли более 1200 личного состава, 73 артсистемы и десятки единиц другого оружия и техники.

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