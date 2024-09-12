"Урожайные" сутки на фронте: уничтожен самолет РФ, более 1200 оккупантов и 73 артсистемы

Генштаб обнародовал свежие данные о потерях россиян за время полномасштабной войны

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

За прошедшие сутки, 11 сентября, российская армия потеряла еще один самолет, более 1200 оккупантов и десятки единиц оружия и военной техники. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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В общей сложности РФ потеряла во время полномасштабной войны против Украины уже 369 самолетов.

Также в течение суток россияне потеряли 1270 оккупантов, 73 артиллерийских системы, 11 танков, 17 боевых бронемашин, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 43 дрона, 93 единицы автомобильной техники и автоцистерн и два средства спецтехники.