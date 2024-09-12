"Урожайна" доба на фронті: знищено російський літак, понад 1200 окупантів і 73 артсистеми
Упродовж минулої доби, 11 вересня, російська армія втратила ще один літак, понад 1200 окупантів і десятки одиниць зброї та військової техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.
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Загалом РФ втратила під час повномасштабної війни проти України вже 369 літаків.
Також упродовж доби росіяни втратили 1270 окупантів, 73 артилерійських системи, 11 танків, 17 бойових бронемашин, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 дрони, 93 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн і два засоби спецтехніки.
- У ніч проти 12 вересня російська армія масовано атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. У місті виникла катастрофічна ситуація з енергетикою.
- Також цієї ночі Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці ударні дрони. Сили ППО збили все на підступах до столиці.