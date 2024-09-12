"Урожайна" доба на фронті: знищено російський літак, понад 1200 окупантів і 73 артсистеми

Генштаб оприлюднив свіжі дані щодо втрат росіян під час повномасштабної війни

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Упродовж минулої доби, 11 вересня, російська армія втратила ще один літак, понад 1200 окупантів і десятки одиниць зброї та військової техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Загалом РФ втратила під час повномасштабної війни проти України вже 369 літаків.

Також упродовж доби росіяни втратили 1270 окупантів, 73 артилерійських системи, 11 танків, 17 бойових бронемашин, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 дрони, 93 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн і два засоби спецтехніки.