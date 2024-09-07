Спецоперация "К звездам": с ресурсов РФ удалены данные и появились поздравления ко Дню ГУР
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Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ко Дню военной разведки Украины провели спецоперацию "К звездам", поразив российские объекты информационной инфраструктуры и интернет-ресурсы. На ряде сайтов появились открытки с поздравлениями украинских разведчиков, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

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Так, многие интернет-пользователи в РФ 7 сентября увидели открытку ко Дню ГУР. Информация с атакованных ресурсов была удалена, а вместо нее там появились баннеры "Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрый будет властвовать над звездами".

Также специалисты ГУР получили специальный доступ и уничтожили почтовые серверы, базы данных и файловые хранилища российских промышленных предприятий, занимающихся производством электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, в том числе для военно-промышленного комплекса РФ ("СМКомплект ЭК", "КристЭлеКом", "КОНТУР"). -НИИРС", "Чип-проф").

Поражены и веб-ресурсы российских промышленных предприятий, занимающихся производством специального оборудования для обработки металлов, которое в том числе используются для изготовления российского оружия.

Также поражен популярный интернет-ресурс временно оккупированного Симферополя "Симферопольский форум", используемый оккупантами для обсуждения многих вопросов и распространения пропагандистских нарративов.

Спецоперация "К звездам": с ресурсов РФ удалены данные и появились поздравления ко Дню ГУР
Скриншот, полученный LIGA.net от источника
Спецоперация "К звездам": с ресурсов РФ удалены данные и появились поздравления ко Дню ГУР
Скриншот, полученный LIGA.net от источника

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