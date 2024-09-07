Спецоперация "К звездам": с ресурсов РФ удалены данные и появились поздравления ко Дню ГУР

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Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ко Дню военной разведки Украины провели спецоперацию "К звездам", поразив российские объекты информационной инфраструктуры и интернет-ресурсы. На ряде сайтов появились открытки с поздравлениями украинских разведчиков, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

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Так, многие интернет-пользователи в РФ 7 сентября увидели открытку ко Дню ГУР. Информация с атакованных ресурсов была удалена, а вместо нее там появились баннеры "Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрый будет властвовать над звездами".

Также специалисты ГУР получили специальный доступ и уничтожили почтовые серверы, базы данных и файловые хранилища российских промышленных предприятий, занимающихся производством электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, в том числе для военно-промышленного комплекса РФ ("СМКомплект ЭК", "КристЭлеКом", "КОНТУР"). -НИИРС", "Чип-проф").

Поражены и веб-ресурсы российских промышленных предприятий, занимающихся производством специального оборудования для обработки металлов, которое в том числе используются для изготовления российского оружия.

Также поражен популярный интернет-ресурс временно оккупированного Симферополя "Симферопольский форум", используемый оккупантами для обсуждения многих вопросов и распространения пропагандистских нарративов.

Скриншот, полученный LIGA.net от источника

Скриншот, полученный LIGA.net от источника

22 августа ГУР сообщило, что кибератаковало серверы ряда российских телеканалов, после чего только два возобновили вещание.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

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