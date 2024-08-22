ГУР кибератаковало серверы российских телеканалов, два восстановили вещание – источник

В эфире ряда телеканалов РФ были продемонстрированы объективные видео о войне в Украине

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны провели кибератаку на серверы российских телеканалов. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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В результате атаки в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.

По словам собеседника, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Первый канал Евразия" и других. Собеседник отметил, что часть атакованных каналов входят в медиахолдинг российского олигарха Андрея Комарова.

Россияне пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти телеканалов. Речь идет о таких каналах как: "Евразия 360", "Первый канал Евразия", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", СпБ, "Оплот", ТВ-3 и "Первый российский".

В то же время эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР в сохранении доступа к серверам телекомпаний. Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют публичные обращения к телезрителям.

По состоянию на утро 22 августа только "Евразия 360" и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков прекратил функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

30 июля киберспециалисты ГУР завершили одну из крупнейших в истории DDоS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

17 августа стало известно, что ГУР совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие.

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