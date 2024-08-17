Киберспециалисты ГУР парализовали работу российского разработчика ядерных боеприпасов

Речь идет о Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики в Челябинской области РФ

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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По информации разведки, в результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ – компанию "Вега" – выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах провайдера была уничтожена.

Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города, включая Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру "Вега".

Кибератака позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, находящегося под санкциями. Полученная информация позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц, отметили в ГУР.

Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.

Фото: Скриншот ГУР

27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков перестал функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

30 июля киберспециалисты ГУР завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

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