Разведка завершила масштабную кибератаку на ресурсы России, продолжавшуюся с 23 июля

Все атакованные ресурсы были вовлечены в поддержку или финансирование вооруженной агрессии России против Украины

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

К вечеру 30 июля киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных. Об этом LIGA.net рассказал источник в спецслужбах.

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Собеседник рассказал, что атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Поражению подверглись в частности: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанк, банк "Дом. рф" и Банк России. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС, акцентировал он.

По данным собеседника, по состоянию на 19:00 30 июля россиянам удалось восстановить надлежащее функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров.

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