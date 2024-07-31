Розвідка завершила масштабну кібератаку на ресурси Росії, яка тривала з 23 липня – джерело

Усі атаковані ресурси були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії Росії проти України

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у спецслужбі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Співрозмовник розповів, що атака тривала безперервно протягом тижня й уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерами телекомунікаційних послуг, національними платіжними системами, соціальними мережами й месенджерами, урядовими ресурсами та десятками інших сервісів.

Ураження зазнали зокрема: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. рф" і Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС і ФПС, акцентував він.

Фото: скриншот з відкритих джерел

Фото: скриншот з відкритих джерел

Фото: скриншот з відкритих джерел

За даними співрозмовника, станом на 19:00 30 липня росіянам вдалося відновити належне функціонування провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії, які не могли скористатися інтернет-послугами, наголосив співрозмовник. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак – "невтішні".

У російських ЗМІ назвали цей кіберудар, "імовірно, найпотужнішим в історії", "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ", додав він.

Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему Росії.

24 липня ГУР "хакнуло" банківську систему Росії, внаслідок чого "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк та інші.

27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

29 липня головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України, став ціллю хакерів ГУР.

Читайте також: "Інтернет-апокаліпсис": цифрова інфраструктура Росії "сиплеться" після кіберудару ГУР – джерело