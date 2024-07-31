Розвідка завершила масштабну кібератаку на ресурси Росії, яка тривала з 23 липня – джерело
Надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у спецслужбі.
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Співрозмовник розповів, що атака тривала безперервно протягом тижня й уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерами телекомунікаційних послуг, національними платіжними системами, соціальними мережами й месенджерами, урядовими ресурсами та десятками інших сервісів.
Ураження зазнали зокрема: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. рф" і Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС і ФПС, акцентував він.
За даними співрозмовника, станом на 19:00 30 липня росіянам вдалося відновити належне функціонування провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.
У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії, які не могли скористатися інтернет-послугами, наголосив співрозмовник. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак – "невтішні".
У російських ЗМІ назвали цей кіберудар, "імовірно, найпотужнішим в історії", "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ", додав він.
- Від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців ГУР МОУ на банківську систему Росії.
- 24 липня ГУР "хакнуло" банківську систему Росії, внаслідок чого "лежать" Сбєрбанк, Райффайзен, ВТБ, Альфа банк та інші.
- 27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.
- 29 липня головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України, став ціллю хакерів ГУР.
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