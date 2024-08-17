Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського розробника ядерних боєприпасів

Йдеться про Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики у Челябінській області РФ

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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За інформацією розвідки, внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області РФ – компанію "Вега" – виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах провайдера була знищена.

Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста, зокрема Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

Кібератака дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями. Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб, зазначили в ГУР.

Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках.

Фото: Скриншот ГУР

27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків припинила функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

30 липня кіберфахівці ГУР завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.

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