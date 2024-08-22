ГУР кібератакувало сервери низки російських телеканалів, лише два відновили мовлення – джерело

В ефірі низки телеканалів РФ були продемонстровані обʼєктивні відео про війну в Україні

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили кібератаку на сервери російських телеканалів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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Внаслідок атаки в ефірі низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

За словами співрозмовника, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Первый канал Евразия" та інших. Співрозмовник зазначив, що частина атакованих каналів входять до медіахолдингу російського олігарха Андрія Комарова.

Росіяни намагалися виправити ситуацію, однак внаслідок їхніх дій було припинено трансляцію відразу девʼяти телеканалів. Йдеться про: "Евразия 360", "Первый канал Евразия", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", СпБ, "Оплот", ТВ-3 та "Первый российский".

Водночас ці контрзаходи не змогли завадити кіберфахівцям ГУР в збереженні доступу до серверів телекомпаній. Відтак низка телеканалів були змушені припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише "Евразия 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу, в той час як мовлення інших лишається заблокованим.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків припинила функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

30 липня кіберфахівці ГУР завершили одну з найбільших в історії DDoS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.

17 серпня стало відомо, що ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю.

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