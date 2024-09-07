Буданов в честь Дня военной разведки напомнил: Украинские дроны поражают цели за 1800 км
Украинские беспилотники способны поражать вражеские цели на расстоянии до 1800 км. Об этом по случаю Дня военной разведки сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак", – написал он.
Буданов заверил, что вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери.
Он напомнил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели многочисленные успешные операции, получив важную информацию для Украины, обнаружив слабые места в системе связи государства-агрессора. Это лишь часть источников информации о деятельности российского командования.
Подразделения ГУР постоянно выполняют сложные задачи на фронте и в тылу, отражая атаки, эвакуируя раненых, спасая пленных и возвращая украинцев из зон боевых действий, добавил глава украинской разведки.
- 27 июля 2024 года собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".
- Впоследствии президент Зеленский отметил работу 9-го департамента Главного управления разведки за "точность на дистанции почти 1800 километров" от украинской границы.
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