Буданов в честь Дня военной разведки напомнил: Украинские дроны поражают цели за 1800 км

Начальник ГУР заверил, что вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Украинские беспилотники способны поражать вражеские цели на расстоянии до 1800 км. Об этом по случаю Дня военной разведки сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак", – написал он.

Буданов заверил, что вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери.

Он напомнил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели многочисленные успешные операции, получив важную информацию для Украины, обнаружив слабые места в системе связи государства-агрессора. Это лишь часть источников информации о деятельности российского командования.

Подразделения ГУР постоянно выполняют сложные задачи на фронте и в тылу, отражая атаки, эвакуируя раненых, спасая пленных и возвращая украинцев из зон боевых действий, добавил глава украинской разведки.

27 июля 2024 года собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".

в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья". Впоследствии президент Зеленский отметил работу 9-го департамента Главного управления разведки за "точность на дистанции почти 1800 километров" от украинской границы.

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