В Воронежской области ввели режим ЧС из-за детонации склада: эвакуируют деревни

Сначала губернатор региона заявил об эвакуации одного села в Острогожском районе, но позже отметил, что эвакуация коснется уже нескольких сел

Село Солдатское, Воронежская область РФ (Фото: ресурс страны-агрессора)

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации для региона из-за детонации склада боеприпасов, который в ночь на 7 сентября атаковали беспилотники.

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Губернатор Александр Гусев сообщил об эвакуации одного села в Острогожском районе, но позже заявил, что эвакуация коснется уже нескольких сел, не указав конкретных названий.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар возле взрывоопасных объектов и началась детонация, объявлен режим ЧС", – добавил он.

По данным местных Telegram-каналов, речь идет о селе Солдатском.

Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара, добавил Гусев.

7 июля 2024 года в Воронежской области уже горел склад боеприпасов. На 9000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Разведка Великобритании показала спутниковые снимки с места поражения.

24 августа дроны совершили еще одну атаку на склад боеприпасов в Воронежской области.

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