В Воронежской области ввели режим ЧС из-за детонации склада: эвакуируют деревни
Село Солдатское, Воронежская область РФ (Фото: ресурс страны-агрессора)

Власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации для региона из-за детонации склада боеприпасов, который в ночь на 7 сентября атаковали беспилотники.

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Губернатор Александр Гусев сообщил об эвакуации одного села в Острогожском районе, но позже заявил, что эвакуация коснется уже нескольких сел, не указав конкретных названий.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар возле взрывоопасных объектов и началась детонация, объявлен режим ЧС", – добавил он.

По данным местных Telegram-каналов, речь идет о селе Солдатском.

Масштаб ущерба будет установлен после ликвидации пожара, добавил Гусев.

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