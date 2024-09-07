У Воронезькій області запровадили режим НС через детонацію складу: евакуюють села

Спочатку губернатор регіону повідомив про евакуацію одного села в Острогозькому районі, але пізніше заявив, що евакуація торкнеться вже кількох сіл

Село Солдатське, Воронезька область РФ (Фото: ресурс країни-агресора)

Влада Воронезької області запровадила режим надзвичайної ситуації для регіону через детонацію складу боєприпасів, який в ніч проти 7 вересня атакували безпілотники.

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Губернатор Олександр Гусєв повідомив про евакуацію одного села в Острогозькому районі, але пізніше заявив, що евакуація торкнеться вже кількох сіл, не вказавши конкретних назв.

"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами і почалася детонація, оголошено режим НС", – додав він.

За даними місцевих Telegram-каналів, йдеться про село Солдатське.

Масштаб збитків встановлюватимуть після ліквідації пожежі, додав Гусєв.

7 липня 2024 року у Воронезькій області вже горів склад боєприпасів. На 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

Розвідка Великої Британії показала супутникові знімки з місця ураження.

24 серпня дрони здійснили ще одну атаку на склад боєприпасів у Воронезькій області.

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