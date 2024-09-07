Шеф Пентагона – про дозвіл на удари вглиб РФ: Українська зброя буде ефективнішою

Ллойд Остін заявив, що українська зброя в ураженні військових цілей в РФ буде ефективнішою

Ллойд Остін (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Україна може вражати військові цілі всередині Росії своєю далекобійною зброєю. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на заклики Києва щодо зняття обмежень на удари західною зброєю вглиб країни-агресора.

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"Я не вважаю, що якийсь один вид озброєння матиме вирішальне значення. І я дотримуюсь цього коментаря. Я вважаю, що Україна має досить значний власний потенціал для ураження цілей, які розташовані далеко за межами радіуса дії ATACMS або навіть Storm Shadow, якщо на те пішло", – висловився глава Міноборони США.

Остін нагадав, що російські військові перемістили свої літаки з керованими авіаційними бомбами за межі досяжності ракет ATACMS. Він зазначив, що найближчим часом США акцентуватимуться на підтримці України в захисті її суверенної території.

Щодо стратегічних цілей у Росії, які можна знищити за допомогою західної далекобійної зброї, Остін сказав, що в Росії є багато важливих об’єктів, і Україна має безпілотники та інші засоби для їх ураження.

20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

31 серпня Умєров повідомив, що надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

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