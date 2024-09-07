Шеф Пентагона – о разрешении на удары вглубь РФ: Украинское оружие будет эффективнее

Ллойд Остин заявил, что украинское оружие в поражении военных целей в РФ будет эффективнее

Ллойд Остин (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Украина может поражать военные цели внутри России своим дальнобойным оружием. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на призывы Киева снять ограничения на удары западным оружием вглубь страны-агрессора.

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"Я не считаю, что какой-то один вид вооружения будет иметь решающее значение. И я придерживаюсь этого комментария. Я считаю, что Украина имеет достаточно значительный собственный потенциал для поражения целей, которые находятся далеко за пределами радиуса действия ATACMS или даже Storm Shadow, если на то пошло", – высказался глава Минобороны США.

Остин напомнил, что российские военные переместили свои самолеты с управляемыми авиационными бомбами за пределы досягаемости ракет ATACMS. Он отметил, что в ближайшее время США будут акцентироваться на поддержке Украины в защите ее суверенной территории.

Относительно стратегических целей в России, которые можно уничтожить с помощью западного дальнобойного оружия, Остин сказал, что у России есть много важных объектов, и у Украины есть беспилотники и другие средства для их поражения.

20 августа 2024 года Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

31 августа Умеров сообщил, что предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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