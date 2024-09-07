Буданов на честь Дня воєнної розвідки нагадав: Українські дрони уражають цілі за 1800 км
Українські безпілотники здатні уражати ворожі цілі на відстані до 1800 кілометрів. Про це з нагоди Дня воєнної розвідки повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак", – написав він.
Буданов запевнив, що вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і зазнаватиме втрат.
Він нагадав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели численні успішні операції, отримавши важливу інформацію для України та виявивши слабкі місця в системі зв'язку держави-агресора. Це лише частина джерел інформації про діяльність російського командування.
Підрозділи ГУР постійно виконують складні завдання на фронті і в тилу, відбиваючи атаки, евакуюючи поранених, рятуючи полонених та повертаючи українців з зон бойових дій, додав глава української розвідки.
- 27 липня 2024 року співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що у ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья".
- Згодом президент Зеленський відзначив роботу 9-го департаменту Головного управління розвідки за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів" від українського кордону.
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