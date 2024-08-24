ГУР заблокувало роботу десятків ресурсів промислових обʼєктів Росії – джерело

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Головне управління розвідки Міністерства оборони атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, у День Незалежності України фахівці ГУР разом з кіберспільнотою здійснили масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу.

Співрозмовник зазначив, що користувачі масово скаржаться на збої в роботі провайдера Ростелеком та на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів MTC та Билайн. Також не працюють сервіси Яндексу. У розвідці наголосили, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Крім цього, як зазначив співрозмовник, кіберудару зазнали десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ. Мова йде про мережеву інфраструктура автозаводу Чайка-сервіс (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та гелікоптерів), ПАО "ИНЭУМ Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори).

Також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдерів Mail, VDSina, Квидекс, ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші. Уражено ще щонайменше 20 ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

У результаті кібератаки уражено 33 сервери та 283 службових комп’ютерів промислових обʼєктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ, ліквідовано 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації – близько 70 терабайтів.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

17 серпня стало відомо, що ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю.

22 серпня українська розвідка здійснила кібератаку на сервери російських телеканалів.

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