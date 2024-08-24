У ніч проти 24 серпня Головне управління розвідки Міністерства оборони завдало ударів по складу боєприпасів на території Росії. Про це повідомила пресслужба ГУР і оприлюднила відповідне відео.

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За даними військової розвідки, Сили оборони завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області РФ.

Склад БК належав угрупованню військ "Захід" Збройних сил держави-агресора.

У ГУР зазначили, що на території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" – загалом понад 5000 тонн боєприпасів.

Уночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв писав, що регіон атакували безпілотники. За його словами, всі дрони нібито збили, але в результаті падіння уламків почалася пожежа, яка й викликала детонацію вибухонебезпечних предметів.

22 серпня дрони ССО і СБУ вразили аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутникові знімки з аеродрому, показавши наслідки атаки.

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